به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی روز شنبه در جریان بازدید از پروژه خط انتقال آب سد قوشقیه (سد لیلان چای) به شهرهای ملکان، لیلان و روستاهای مسیر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در منطقه اظهار داشت: یکی از دغدغههای جدی ما موضوع آب زرینهرود است که کاهش آب سد، مصارف شهرهای مسیر را تحت تأثیر قرار داده و باید با اجرای پروژههای آبرسانی پایدار، این مشکلات برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای آبرسانی نباید به هیچ عنوان متوقف شوند، گفت: این پروژه با هدف انتقال پایدار آب آشامیدنی از سد قوشقیه (سد لیلان) به مناطق تحت پوشش اجرا میشود و به عنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی استان در دستور کار قرار دارد.
ضرورت تسریع در اجرای پروژه قوش قیه
ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه گفت: با بهرهبرداری از این طرح، مشکل آبرسانی به شهرها و روستاهای مسیر از جمله غرب ملکان و بخشی از مناطق تحت پوشش لیلان برطرف خواهد شد.
وی افزود: هماهنگی دستگاههای اجرایی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از اولویتهای مدیریت استان برای پیشرفت سریع این پروژه است و در این راستا تعامل بسیار خوبی وجود دارد.
