ورزشکار شیرازی به اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز آقایان و بانوان از ۲۸ شهریور تا ۳ مهر به میزبانی استان مازندران در شهر رامسر برگزار می‌شود.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور موفق در رقابت‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

در بخش بانوان، زهرا نمازی از فارس به همراه زهرا انصاریان (خراسان رضوی)، حدیث اصلانی (تهران) و فاطمه محمدی (یزد) زیر نظر الناز دبیری سرمربی و بیتا قربانی مربی مدعو تیم ملی تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

در بخش آقایان نیز ورزشکارانی از استان‌های آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، مازندران و کرمانشاه حضور دارند. تمرینات این گروه زیر نظر مسیح قربانی سرمربی و رسول علی‌پور مربی تیم ملی انجام می‌شود.

زهره حبیبی به عنوان مربی فرهنگی و ندا وحیدنیا به عنوان سرپرست، تیم‌های ملی را در این اردو همراهی می‌کنند.