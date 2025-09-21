به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کارگردان «اوپنهایمر» زمام امور اتحادیه کارگردان‌های آمریکا ( DG) را به دست می‌گیرد. وی در حالی که اتحادیه برای مذاکرات آینده با استودیوهای بزرگ آماده می‌شود، این مسئولیت را پذیرفت.

نولان، برنده جایزه اسکار و یکی از موفق‌ترین کارگردان‌های نسل خود، جانشین لسلی لینکا گلاتر می‌شود که در ۲ دوره اخیر هدایت این انجمن را بر عهده داشت.

کریستوفر نولان انتخاب شدنش به عنوان رئیس انجمن کارگردانان آمریکا را یکی از بزرگترین افتخارات دوران حرفه‌ای خود خواند و گفت: صنعت ما در حال تجربه تغییرات عظیمی است و من از اعضای انجمن صنفی برای سپردن این مسئولیت تشکر می‌کنم. همچنین می‌خواهم از رئیس گلاتر برای رهبری‌اش در چهار سال گذشته تشکر کنم. مشتاقانه منتظر همکاری با او و هیئت مدیره تازه انتخاب شده برای دستیابی به حمایت‌های مهم خلاقانه و اقتصادی برای اعضایمان هستم.

در طول ۴ سال اخیر این انجمن بیشتر بر مسائل ایمنی صحنه متمرکز بود و تلاش کرد نیاز به یک سرپرست ایمنی در صحنه‌های تولید تحت حمایت مشوق مالیاتی فیلم و تلویزیون کالیفرنیا را در قالب یک برنامه آزمایشی پیش ببرد. لابی‌گری برای گسترش اعتبار مالیاتی کالیفرنیا و گنجاندن طیف وسیع‌تری از تولیدات در این امر، از دیگر تلاش‌های دوره اخیر این انجمن بود.

گسترش پخش خارجی با مذاکراتی با اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم و تلویزیون هم از دیگر مسائل اصلی بوده است که انجام خواهد داد.

انتخاب نولان نمونه‌ای نادر از انتخاب یک چهره درجه یک است که در اوج قدرت حرفه‌ای خود، سکان هدایت اتحادیه را به دست می‌گیرد. نولان برای کارگردانی فیلم «اوپنهایمر» محصول ۲۰۲۳، دو جایزه اسکار دریافت کرد. او در کارنامه کارگردانی‌اش از همه نوع تجربه دارد؛ از فیلم‌های ژانری مانند «بتمن آغاز می‌کند»، «شوالیه تاریکی» گرفته تا درام‌های مهیج مانند «تلقین»، «یادگاری»، «تنت» و درام‌های تاریخی مانند «دانکرک» و «اوپنهایمر».

او همچنین یکی از قوی‌ترین صداهایی است که در حال حاضر از تجربه سینمایی دفاع می‌کند. نولان وقتی برادران وارنر در توزیع «تنت» اشتباه کردند، آنها را ترک کرد و دائماً در برابر برتری پخش آنلاین مقاومت کرده و استدلال می‌کند که سینماها برای فرهنگ و هنر سینما ضروری هستند. فیلم بعدی نولان «اودیسه» یک داستان حماسی ماجراجویی است که در تابستان آینده اکران می‌شود.

نولان عصر شنبه در حالی انتخاب شد که ۱۶۷ نماینده به نمایندگی از بیش از ۱۹۵۰۰ عضو انجمن، کنوانسیون ملی دوسالانه DGA را برگزار کردند. از دیگر نتایج انتخابات، انتخاب لورا بلسی به عنوان معاون رئیس، انتخاب پاریس بارکلی به عنوان دبیر خزانه‌دار بود. همچنین تاد هالند به عنوان معاون اول رئیس، ران هاوارد به عنوان معاون دوم رئیس، جینا پرینس-بیت‌وود به عنوان معاون سوم رئیس، سیت مان به عنوان معاون چهارم رئیس، میلیسنت شلتون به عنوان معاون پنجم رئیس، لیلی اولشفسکی به عنوان معاون ششم رئیس و جویس توماس به عنوان دستیار دبیر-خزانه‌دار انتخاب شدند.

معمولاً رئیس انجمنی مانند DGA کسی است که حجم کار خود را کاهش داده یا بازنشسته شده است. اینکه نولان این نقش را بر عهده می‌گیرد نشان می‌دهد که او واقعاً این شغل را می‌خواست و شاید بخواهد در طول چند سال آینده، کمی از کارگردانی فاصله بگیرد تا بیشتر بر مسئولیت‌های خود به عنوان رئیس تمرکز کند.

نولان جانشین لزلی لینکا گلاتر، کارگردان تلویزیون شد که سابقه کاری‌اش از «داستان‌های شگفت‌انگیز» تا قسمت‌های اخیر «برنامه‌ صبحگاهی» را در بر می‌گیرد. اما نولان بزرگترین نامی است که تاکنون رهبری این انجمن را بر عهده گرفته است؛ نزدیک‌ترین مقایسه با او فرانک کاپرا در دهه‌ ۳۰ و پس از او رابرت وایز کارگردان «داستان وست ساید» در دهه‌ ۷۰ هستند.