‌‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین صادقی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان امدادونجات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای برگزاری آزمون دوره‌های معرفتی و عقیدتی ویژه امدادگران و نجاتگران گفت: در سال گذشته و در پی ابلاغ دستورالعمل ارتقای درجه، امدادگران و نجاتگران در ۳۱ استان کشور و همچنین مرکز کیش در دوره‌های آموزش معرفتی و عقیدتی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این آموزش‌ها شامل سرفصل‌های شش‌گانه است، افزود: با مساعدت و همراهی معاونین امدادونجات و آموزش در استان‌ها، سطح آموزش‌ها ارتقا یافته و اجرای این دوره‌ها توانسته نقش مؤثری در ارتقای جایگاه علمی و معنوی نیروهای عملیاتی داشته باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان امدادونجات، توجه به احکام شرعی مرتبط با فعالیت‌های امدادی را یکی از محورهای مهم این دوره‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: امدادگران و نجاتگران در شرایط میدانی با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که نیازمند آگاهی از مسائل شرعی و اخلاقی است. این آگاهی به آن‌ها کمک می‌کند در کنار خدمت‌رسانی سریع و مؤثر، تعهد دینی خود را نیز به بهترین شکل به انجام برسانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در پایان خاطرنشان کرد: امروز مأموریت‌های امدادونجات تنها محدود به عملیات فنی و تخصصی نیست؛ بلکه با ارتقای سطح معرفتی، اعتقادی و اخلاقی امدادگران، شاهد شکل‌گیری الگویی کامل از خدمت‌رسانی مبتنی بر روحیه ایثار، تعهد دینی و مسئولیت اجتماعی خواهیم بود.