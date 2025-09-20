  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

وقوع ۲۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

وقوع ۲۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع ۲۵ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت: چهار نفر در مجموع این حوادث جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۲۵ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی رسیدگی کردند، ابزار داشت: این حوادث ۸۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۱ مورد واژگونی خودرو فراوان‌ترین حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است، افزود: سه مورد انحراف خودرو، پنج مورد برخورد دو سواری با یکدیگر، چهار مورد برخورد خودرو با مانع و دو مورد سقوط سواری از پل امداد رسانی شده است.

فوت ۴ نفر در یک هفته گذشته

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مهمترین حادثه رانندگی هفته گذشته مربوط به تصادف اتوبوس و تریلی کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار بود، ابراز داشت: این حادثه یک کشته بر جای گذاشت.

درخشان با بیان اینکه واژگونی پراید کیلومتر ۷۰ محور سمنان به دامغان دیگر حادثه مهم رانندگی را رقم زد، تصریح کرد: این حادثه یک کشته و چهار مصدوم داشته است.

وی با بیان اینکه سقوط تریلی از پل کیلومتر ۲۰ پاکدشت به ایوانکی در صبح امروز شنبه حادثه تلخ دیگری را رقم زد، افزود: این حادثه دو فوتی بر جای گذاشت.

امداد به اتباع خارجی در تصادف رانندگی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تصادف تیبا و نیسان امروز شنبه کیلومتر ۵۵ محور میامی-سبزوار به وقوع پیوست، ابراز داشت: از هست مصدوم حادثه پنج نفر از اتباع افغانستان بودند.

درخشان تصریح کرد: واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۲۰ محور شریف آباد به ایوانکی با شش مصدوم دیگر حادثه مهم به لحاظ تعداد مصدومان حادثه بوده است.

وی افزود: برخورد با تیر برق پژو ۲۰۶ و واژگونی پژو ۴۰۵ و انحراف از جاده و سقوط از پل هایما محور آرادان به سرخه، برخورد با نیوجرسی پراید و برخورد با کوه پراید محور دامغان به سمنان هر کدام پنج مصدوم بر جای گذاشته است.

