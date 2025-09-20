وقوع ۲۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۲۵ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی رسیدگی کردند، ابزار داشت: این حوادث ۸۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۱ مورد واژگونی خودرو فراوان‌ترین حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است، افزود: سه مورد انحراف خودرو، پنج مورد برخورد دو سواری با یکدیگر، چهار مورد برخورد خودرو با مانع و دو مورد سقوط سواری از پل امداد رسانی شده است.

فوت ۴ نفر در یک هفته گذشته

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مهمترین حادثه رانندگی هفته گذشته مربوط به تصادف اتوبوس و تریلی کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار بود، ابراز داشت: این حادثه یک کشته بر جای گذاشت.

درخشان با بیان اینکه واژگونی پراید کیلومتر ۷۰ محور سمنان به دامغان دیگر حادثه مهم رانندگی را رقم زد، تصریح کرد: این حادثه یک کشته و چهار مصدوم داشته است.

وی با بیان اینکه سقوط تریلی از پل کیلومتر ۲۰ پاکدشت به ایوانکی در صبح امروز شنبه حادثه تلخ دیگری را رقم زد، افزود: این حادثه دو فوتی بر جای گذاشت.

امداد به اتباع خارجی در تصادف رانندگی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تصادف تیبا و نیسان امروز شنبه کیلومتر ۵۵ محور میامی-سبزوار به وقوع پیوست، ابراز داشت: از هست مصدوم حادثه پنج نفر از اتباع افغانستان بودند.

درخشان تصریح کرد: واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۲۰ محور شریف آباد به ایوانکی با شش مصدوم دیگر حادثه مهم به لحاظ تعداد مصدومان حادثه بوده است.

وی افزود: برخورد با تیر برق پژو ۲۰۶ و واژگونی پژو ۴۰۵ و انحراف از جاده و سقوط از پل هایما محور آرادان به سرخه، برخورد با نیوجرسی پراید و برخورد با کوه پراید محور دامغان به سمنان هر کدام پنج مصدوم بر جای گذاشته است.