۲۰ عملیات امدادونجات در استان تهران طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ مرتضی رضایی، معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان تهران، با اشاره به عملکرد تیمهای عملیاتی در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع ۲۰ حادثه شامل حوادث ترافیکی، کوهستان، صنعتی و کارگاهی، تجمعات انبوه و مراجعه حضوری توسط تیمهای امدادی مدیریت و پوشش داده شد.
وی افزود: در این مدت ۸۱ نفر حادثهدیده خدمات امدادی دریافت کردند که از این میان ۶۸ نفر مصدوم شدند. از مصدومان، ۴۱ نفر بهصورت سرپایی درمان و ۱۲ نفر برای تکمیل روند درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
مرتضی رضایی با اشاره به توان عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان تهران ادامه داد: ۲۷ تیم عملیاتی با بهکارگیری ۱۰۰ نیروی امدادی، ۹ دستگاه آمبولانس و سه دستگاه خودروی عملیاتی در این مأموریتها مشارکت داشتند.
نظر شما