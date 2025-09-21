مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، با اعلام دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، با توجه به استقبال و درخواستهای مکرر هنرمندان، گروههای نمایشی و نمایشنامهنویسان، مهلت ثبتنام و ارسال آثار در تمامی بخشهای هفتمین دوره جشنواره تا جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.
جشنواره تئاتر «شهر» که پس از وقفهای هشتساله با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» برگزار میشود، امسال تمرکز ویژهای بر هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت دارد. این رویداد در پنج بخش اصلی تئاتر صحنهای، تئاتر کودک، تئاتر نوجوان، نمایشنامهنویسی و دیگرگونههای اجرا برگزار میشود.
همچنین در کنار این بخشها، «جایزه ویژه تهران، شهر ایستاده» به اثری تعلق خواهد گرفت که بهترین بازنمایی از روحیه مقاومت و ایستادگی تهرانیها در بزنگاههای تاریخی و معاصر را ارائه کند. این جایزه میتواند به آثار منتخب در هر یک از بخشهای جشنواره اعطا شود.
براساس جدول زمانبندی جدید، پس از پایان مهلت ارسال آثار در تاریخ ۲۵ مهر، نتایج بازخوانی متون روز ۳۰ مهر اعلام خواهد شد. بازبینی آثار از یک تا هفتم آذر به صورت حضوری انجام میشود و جشنواره از ۴ تا ۱۰ دی برگزار خواهد شد و مراسم اختتامیه جشنواره نیز روز ۱۱ دی خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و ارسال آثار خود از طریق این لینک اقدام کنند: https://jashnvareh.farhangsara.ir/theater-shahr/
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماههای آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
