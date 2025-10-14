به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، با حکم امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، اعضای هیئت انتخاب متون نمایشی بخش‌های کودک و نوجوان این رویداد معرفی شدند.

بر اساس این حکم، شهرام کرمی نویسنده و کارگردان، گیتا داوودی نویسنده و کارگردان و منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر به‌عنوان اعضای هیئت انتخاب متون نمایشی بخش‌های کودک و نوجوان هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیریت بخش کودک و نوجوان این رویداد برعهده ناصر آویژه است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت دارد.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.