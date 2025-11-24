به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دومین نشست از سلسله نشست‌های هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با عنوان «شهر، آئین‌ و اسطوره» برگزار می‌شود.

این نشست با حضور ژاله آموزگار، قطب‌الدین صادقی، بهزاد آقاجمالی، کیانوش معتقدی و مهرک‌ علی صابونچی روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ایران‌شهر، سالن ناظرزاده کرمانی برگزار خواهد شد.

حضور در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تیوال (tiwall.com) برای شرکت در نشست ثبت‌نام کنند.

هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی، آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.