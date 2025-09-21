  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه

بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد: زمان شروع خدمات مترو از اول مهر با بازگشت ساعات کاری ادارات تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به پایان تغییرات موقت در برنامه کاری ادارات گفت: از روز سه‌شنبه یکم مهرماه، فعالیت مترو تهران در تمامی خطوط هفت‌گانه همانند گذشته از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز و حرکت آخرین قطارها از مبادی خطوط رأس ساعت ۲۲ خواهد بود.

زند در پایان بیان کرد: سرویس‌دهی در خطوط حومه‌ای پرند و هشتگرد طبق برنامه زمان‌بندی قبلی و بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت تا یکم مهرماه، به دلیل تغییر ساعات کاری ادارات، خدمات‌رسانی مترو در روزهای اداری یک ساعت زودتر و از ساعت ۴:۳۰ بامداد آغاز می‌شد.

کد خبر 6596609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها