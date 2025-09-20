به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه ناوگان حملونقل پاک و هوشمند، آئین بهرهبرداری از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح ایستگاههای شارژ پایانه قورخانه و هنگام صبح امروز آغاز شد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر اهمیت توسعه حملونقل عمومی در پایتخت، اعلام کرد: برقیسازی ناوگان و تأمین اتوبوسهای مورد نیاز شرکت واحد، یک گام بلند برای بهبود شرایط حملونقل شهری تهران محسوب میشود.
چمران با اشاره به تلاشهای انجام شده برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی گفت: از یک سو مرتباً صحبت از تشویق مردم به استفاده از حملونقل عمومی داریم، اما در عمل اگر وسایل نقلیه کافی وجود نداشته باشد، مردم ناچار به استفاده از خودروهای شخصی میشوند. زمانی میتوانیم به خوبی مردم را دعوت کنیم که تعداد کافی اتوبوس و واگنهای مترو در اختیار شهر باشد.
وی افزود: آنچه پیشبینی کرده بودیم، بیش از چیزی است که هماکنون در اختیار داریم. اگر سیستم اداری و اجرایی کشور به موقع حرکت میکرد، هم اکنون حدود دو هزار دستگاه اتوبوس و واگنهای قطار را داشتیم، اما کندی سیستم اجرایی مانع از تحقق این هدف شد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وعدههای ارائه شده در خصوص ورود اتوبوسها به ناوگان شهری گفت: آقای هرمزی وعده دادهاند و اکنون مراحل نهایی آمادهسازی اتوبوسها در سالن رنگ انجام میشود و انشاءالله در بهمن ماه شاهد ورود آنها به تهران خواهیم بود. با این حال، همچنان باید مراقب بود که در مسیر تحقق این پروژه، مشکل دیگری پیش نیاید.
چمران همچنین تأکید کرد که تلاشها بر این است که اتوبوسها و واگنهای مترو در داخل کشور تولید شود: با پیشرفتهای صنعتی و فناوری که در کشور حاصل شده است، ساخت اتوبوسها و واگنهای مترو برای ما عملی است و شروع شده است. بخش عمده این تجهیزات در ایران ساخته و مونتاژ میشود و حتی آن بخش که از خارج خریداری میشود نیز در آینده قابل تولید داخلی خواهد بود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تحقق این برنامهها، نیازهای حملونقل عمومی تهران به طور کامل تأمین شود و مردم بتوانند با آسودگی و راحتی از ناوگان عمومی استفاده کنند.
