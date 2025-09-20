بیش از ۵۰ درصد بودجه عمرانی تهران به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک و هوشمند، آئین بهره‌برداری از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح ایستگاه‌های شارژ پایانه قورخانه و هنگام صبح امروز آغاز شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به اقدامات اخیر مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا، اعلام کرد که امسال بیش از ۵۰ درصد از اعتبارهای عمرانی به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است تا تسهیلاتی برای بهره‌مندی مردم از سیستم حمل و نقل عمومی ایجاد شود و وابستگی به خودروهای شخصی کاهش یابد.

شهردار تهران تأکید کرد که توسعه خطوط مترو یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری است و گفت: به لطف خداوند، تا آبان ماه سال جاری، کلیه خطوط هفتگانه مترو تکمیل خواهد شد. بخشی از توسعه خطوط، مانند خط شش به سمت دولت‌آباد، در حال اجراست و بخشی از آن نیز سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: قرارداد نزدیک به ۹۰۰ واگن برای خطوط جدید مترو بسته شده است که نشان‌دهنده اهمیت پروژه‌های خطوط هشت، ده، یازده و تکمیل خطوط چهارم و ششم است و به توسعه زیرساخت‌های مترو کمک می‌کند.

زاکانی درباره نوسازی ناوگان موجود توضیح داد: طی ۲۵ سال گذشته، ۱۹۸۱ واگن در تهران به بهره‌برداری رسیده است که اکنون بازسازی ۱۳۸۱ واگن از آنها در دستور کار است. همچنین، ۱۱۸۴ واگن جدید قرارداد شده که ۱۱۳ واگن آن با همکاری جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران و بخش خصوصی، به صورت ملی ساخته می‌شود و ۸۵ درصد آن تولید داخل است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸ واگن وارد خطوط شده و ۱۴ واگن دیگر هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین، ۱۷۱ واگن خارجی در مسیر تحویل است که ۱۲ رام به صورت کامل تا بهمن ماه وارد خطوط خواهد شد. مجموعاً ۱۲۷ رام جدید، با ۵۵ درصد داخلی‌سازی، به بهره‌برداری خواهد رسید که انتقال تکنولوژی و توسعه ظرفیت تولید داخل را به دنبال دارد.

وی تأکید کرد: این بسته اولویت‌دار اجرایی شده و اقدامات برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا در تهران با جدیت ادامه دارد.

شهردار تهران، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت، اعلام کرد که ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس به خطوط شهری اضافه شده است.

وی یادآور شد: این میزان در مقایسه با ابتدای دوره چهار ساله شورای ششم که تنها ۱۸۶ دستگاه فعال بود، تحولی چشمگیر در ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شود.

شهردار تهران افزود: علاوه بر بازسازی بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، قراردادهایی برای تأمین ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید منعقد شده است. از این تعداد، ۲۵۰۰ دستگاه از قراردادهای داخلی و ۹۰۰ دستگاه از قراردادهای خارجی حاصل شده و بخش عمده‌ای از اتوبوس‌های جدید داخلی هم‌اکنون در خطوط فعال هستند.

زاکانی همچنین از همکاری شرکت‌های چینی در تأمین بخش خارجی این اتوبوس‌ها قدردانی کرد و تأکید کرد که این مشارکت زمینه توسعه مترو و سایر پروژه‌های حمل و نقل شهری را نیز فراهم کرده است.

وی در ادامه درباره خطوط مترو گفت: دو خط اکسپرس از شمال غرب به جنوب شرق و از شمال شرق به جنوب غرب تهران در حال اجراست تا روزانه حدود ۴ میلیون مسافر ورودی به شهر تهران کاهش یابد. با تکمیل خطوط هفت‌گانه فعلی و چهار خط جدید (۸، ۹، ۱۰ و ۱۱)، شبکه متروی پایتخت به ۳۲۰ ایستگاه فعال خواهد رسید.

زاکانی همچنین به افزایش ظرفیت حمل و نقل اتوبوس‌ها اشاره کرد و گفت: با اتوبوس‌های جدید، ظرفیت انتقال روزانه مسافران به یک میلیون نفر افزایش خواهد یافت و با تکمیل خطوط، این رقم به دو میلیون نفر خواهد رسید.

وی درباره تاکسی‌ها نیز توضیح داد که تمامی تاکسی‌ها پلاک‌گذاری شده‌اند و به زودی تعداد بیشتری وارد سیستم حمل و نقل عمومی خواهند شد.

شهردار تهران در پایان تأکید کرد که توسعه خطوط حمل و نقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و خطوط اکسپرس نه تنها به نفع شهر تهران، بلکه برای شهرهای پیرامونی نیز بسیار مفید و ضروری است و امیدوار است این پروژه‌ها با همکاری دولت به بهترین شکل اجرا شوند.