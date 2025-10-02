پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از بررسی لایحهای در شورای شهر خبر داد که بر اساس آن، ورود موتورسیکلتها به محدوده طرح ترافیک با محدودیتها و ضوابط جدیدی همراه خواهد شد.
علیمردانی با اشاره به پیشبینی این موضوع در لایههای طرح ترافیک ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای موتورسیکلتها لایحهای تکمیلی در شورای شهر در دست بررسی است که هم نرخ مشخصی را تعیین میکند و هم محدودیتهایی را برای کنترل تردد موتورسیکلتها در محدوده طرح ترافیک قائل خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه، احتمالاً در ماههای پایانی امسال موضوع اجرایی میشود و به طور قطع در سال آینده بخشی از لایحه طرح ترافیک خواهد بود.
وی تأکید کرد: در لایحه سال آینده، ممنوعیت ورود موتورسیکلتها به محدوده طرح ترافیک پیشبینی شده و پس از تصویب مصوبات لازم، اجرا خواهد شد.
نظر شما