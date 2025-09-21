اسکوچیچ: بردیم اما از تیم رضایت ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از بازی با سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر اظهار کرد: اول از همه تبریک می‌گویم به کادر فنی، همه اعضای تیم و هواداران. بازی فوق‌العاده سختی بود، خصوصاً بعد از بازی دشواری که ما در امارات داشتیم و خستگی بازیکنان کاملاً در زمین مشهود بود.

وی افزود: در نیمه اول بد نبودیم و توانستیم موقعیت‌هایی ایجاد کنیم اما در نیمه دوم کنترل بازی از دست تیم من خارج شد که اصلاً موضوعی نیست که با آن کنار بیایم یا راضی باشم. در نهایت موفق شدیم بازی را ببریم.

سرمربی تراکتور گفت: این امتیاز مهمی بود که به دست آوردیم و توانستیم خودمان را به جایگاهی که به آن تعلق داریم برگردانیم و شروع بدی که در لیگ داشتیم را پشت سر بگذاریم اما این به معنای رضایت من از بازی تیمم نیست و باید بهتر از این‌ها کار کنیم. نتیجه راضی‌کننده است اما از دست دادن کنترل روی بازی اصلاً چیزی نیست که پسند من باشد و مطمئناً کار خواهیم کرد تا این موضوع در آینده برطرف شود.

وی ادامه داد: دیدیم کاشته‌های فراوان و توپ‌های بلندی که تنها کافی بود با یک اشتباه، بازی به ضرر ما تمام شود ولی ما باور خودمان را حفظ کردیم و توانستیم کار را تمام کنیم.

اسکوچیچ ادامه داد: وقت اضافه کاملاً اتفاقی افتاد، هدف ما این نیست که فقط دفاع کنیم بلکه برای گل زدن در طول بازی به میدان می‌آییم. حریف هم در مقاطعی خوب بازی کرد و بازی را کنترل می‌کرد اما این‌طور نیست که بگویم فقط برنامه ما همین بود. باز هم تاکید می‌کنم که خستگی بچه‌ها کاملاً مشهود بود و این روی کیفیت بازی ما تأثیرگذار بود.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سپاهان واقعاً خوب بازی کرد و کنترل حمله و هجوم را در دست داشت. با این حال همه بازیکنان ما باور داشتند که می‌توانیم این کار را انجام دهیم و در دقایق پایانی گل را زدیم. باز هم باید بگویم از اینکه کنترل بازی از دست تیم من خارج شد بسیار ناراضی‌ام. این مسئله بی‌نهایت مهم است.

اسکوچیچ افزود: اگر بخواهیم به بازی‌های اول لیگ نگاه کنیم می‌بینیم که مسابقاتی بود که ما کاملاً بر میدان تسلط داشتیم ولی امتیاز از دست دادیم. این اتفاقاتی است که ممکن است بیفتد.

وی ادامه داد: نکته‌ای هم اضافه کنم در مورد محرم نویدکیا او بی‌نهایت مربی فوق‌العاده‌ای است، شخصیت بسیار بزرگی دارد و واقعاً خوشحال شدم که او را دیدم.