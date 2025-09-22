دفاع مقدس برگ زرینی از اتحاد و انسجام ملت ایران است

حجت الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدا اظهار کرد: تاریخ انقلاب اسلامی ایران نمادی از غرورآفرینی، سراسر حماسه و عشق و ایثار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه افزود: هشت سال دفاع مقدس یکی از برگ‌های زرین تاریخ حماسه، ایثار و افتخارآفرینی فرزندان ایران اسلامی است که با نجابت و غیرت بر زیباترین برگ از صفحات آن نقش بسته است.

وی گفت: پس از گذشت سال‌ها از حماسه‌های عظیم این مردم که سرشار از ایثار، غیرت و دفاع جانانه بود، اینک آموخته‌ها و دستاوردهای آن دوران به برکت خون شهدا در تمام عرصه‌های ملی و بین المللی نمایان است.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: بالندگی و کسب پیشرفت‌های خیره کننده کشورمان در عرصه‌های مختلف همچون مسائل نظامی و دفاعی، پیشرفتهای علمی، زمینه‌های فرهنگی، زیر ساخت‌های اقتصادی و فن آوری در جهان می‌درخشد.

وی اضافه کرد: دوران باشکوه دفاع مقدس به عنوان مصداق و نماد بارز مقاومت، ایستادگی و بازدارندگی در جبهه‌های ضد استکباری و ضد صهیونیستی است.

وی بیان کرد: شکوه و عظمت دفاع مقدس بود که برای جبهه‌های مقاومت در یمن، لبنان و فلسطین اشغالی، درس ایستادگی و بازدارندگی در مقابل رژیم‌های ظالم و فاسد به ارمغان آورد و در میدان‌های نبرد فاتح قله‌ها شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس، نماد شکوه، غیرت و استقلال در تاریخ انقلاب اسلامی است و یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر به خصوص شهدای این دوران باشکوه در آلبوم تاریخ سرفراز ایران اسلامی جاودان است.