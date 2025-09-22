وحدت و انسجام رمز پیروزی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تبریک هفته دفاع مقدس، با بیان اینکه ایران آغازگر جنگ تحمیلی نبود، اظهار کرد: تنها ۲۰ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با تجاوز رژیم بعث عراق مواجه شد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در ابتدای جنگ تحمیلی افزود: در آن زمان، ایران در حال استقرار نظام اسلامی بود، سپاه پاسداران نوپا بود، ارتش در وضعیت پراکندگی و ناهماهنگی قرار داشت و کشور آمادگی لازم برای ورود به جنگی تمام‌عیار را نداشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان ادامه داد: در چنین شرایطی، بلوک شرق و غرب با تمام توان پشت رژیم بعث عراق ایستادند، اما ملت ایران با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام ملی، مقاومت کم‌نظیری را رقم زدند.

گیلان با آموزش ۱۰۰ هزار رزمنده نقش‌آفرینی کرد

سرهنگ حبیبی با اشاره به نقش استان گیلان در دوران دفاع مقدس گفت: با وجود فاصله هزار کیلومتری گیلان از مناطق عملیاتی، ۲۰ درصد جوانان این استان به جبهه‌ها اعزام شدند.

وی افزود: آموزش بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده گیلانی برای حضور در جبهه‌ها انجام شد و ۴۰ درصد نیروهای ارتش از طریق پادگان نیروی دریایی استان تأمین شدند.

وی همچنین با اشاره به نقش بانوان گیلانی در پشتیبانی از جبهه‌ها گفت: بانوان این استان با اعزام و ارسال بیش از یک‌هزار و ۵۱۳ محموله کمک‌رسانی، حضوری مؤثر در پشت جبهه‌ها داشتند.

ایستادگی رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه با الگوی دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار داشت: پس از گذشت چهار دهه از دفاع مقدس، رزمندگان با همان روحیه ایثار و مقاومت، در جنگ ۱۲ روزه نیز شجاعانه ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه هدف هر دو جنگ، فروپاشی نظام اسلامی توسط نظام سلطه بود، افزود: در دفاع مقدس اول، با مدیریت امام خمینی (ره) و با وجود امکانات محدود، ایستادگی صورت گرفت و در جنگ اخیر نیز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، شاهد تولد و بهره‌برداری از سلاح‌های بومی بودیم.

سرهنگ حبیبی وحدت و انسجام ملی را وجه مشترک هر دو مقطع دانست و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، اوج همدلی مردم ایران با رزمندگان، برگرفته از تجارب ارزشمند دفاع مقدس بود.

اجرای ۶ هزار فعالیت و ۸۵ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: امسال در استان گیلان بیش از ۶ هزار فعالیت و ۸۵ برنامه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی از جمله این برنامه‌هاست.

سرهنگ حبیبی با اشاره به نقش مهم کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان در انتقال مفاهیم دفاع مقدس گفت: این کنگره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، نقش قابل توجهی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشته است.

وی در پایان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تربیت نسلی هستیم که روحیه استکبارستیزی و وطن‌دوستی داشته باشد و این مهم با روایت صحیح و دقیق از دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه محقق خواهد شد.