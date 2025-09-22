در آخرین روزهای تابستان «مقالات شمس» به چاپ بیست و ششم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مقالات شمس که از مجموعه کتاب‌های بازخوانی متون است با ویرایش جعفر مدرس صادقی و به همت نشر مرکز برای بیست و ششمین بار منتشر شد.

مقالات شمس تبریزی یکی از گنجینه‌های ارزشمند ادب و عرفان فارسی است که در قالب سخنان و گفتارهای این عارف بزرگ گردآوری شده است. این اثر به‌عنوان تنها یادگار مکتوب شمس، نمایانگر عمق اندیشه و شور عرفانی اوست. شمس تبریزی با کلام و رفتار خود توانست مولانا را از دنیای محدود خود بیرون آورده و او را به مسیر تحول روحی و عرفانی هدایت کند. این کتاب نه‌تنها گواهی بر توانایی شمس در ساده‌نویسی و ایجاز است، بلکه در فصل‌بندی‌های خود همچون داستانی بلند از استاد بزرگ فن روایت دیده می‌شود.

مقالات شمس همچنان برای علاقه‌مندان به عرفان و ادبیات فارسی منبعی الهام‌بخش و پرارزش است که می‌تواند چراغ راهی برای درک بهتر مفاهیم عرفانی و انسانی باشد.

جعفر مدرس صادقی که با رمان‌هایی همچون «گاوخونی»، «بالون مهتا» و… هم شناخته شده است، تلاشی ستودنی برای آشتی با ادبیات کهن دارد. مجموعه کتاب‌های بازخوانی متون که او ویرایش شده و نشر مرکز آن‌ها را چاپ و عرضه کرده، عناوین متنوعی دارد: مقالات مولانا، مقالات شمس، تاریخ سیستان، عجایب‌نامه، سیاست‌نامه، قصه‌های شیخ اشراق و تاریخ بیهقی. او در این ویرایش‌ها سعی کرده تا به صورت اصلی و جوهر متن دست یابد، اشتباه‌ها و بی‌دقتی‌های نسخه‌نویسان و کاتبان را تصحیح کند؛ تا در مجموع بتواند خاطر خواننده را، از اینکه آنچه می‌خواند متن اصلی است راحت کرده باشد.

چاپ بیست و ششم مقالات شمس با ویرایش جعفر مدرس صادقی، در آخرین روزهای شهریور سال جاری در ۳۵۲ صفحه و با قیمت ۴۷۰ هزار تومان از سوی نشر مرکز منتشر و عرضه شده است.