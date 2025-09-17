چاپ دوم تصحیح جعفر یاحقی از «حدیقة الحقیقه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حدیقه الحقیقه اثر مجدود بن آدم سنایی غزنوی با تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی در دو جلد برای بار دوم منتشر شد. چاپ نخست این کتاب در اواخر دهه ۹۰ منتشر شده بود.
حدیقة الحقیقه کتابی از حکیم سنایی غزنوی، عارف و شاعر ایرانی قرن ششم هجری قمری است. سنایی یکی از بزرگترین صوفیان و شاعران فارسیسرای ایرانی است که در سدههای پنجم و ششم هجری میزیست. او به غیر از حدیقه، آثار دیگری همچون طریقالتحقیق و سیرالعباد الیالمعاد دارد که هر دو در حوزه عرفان نوشته شدهاند. این کتاب که در سالهای ۵۲۴ تا ۵۲۵ هجری قمری سروده شده است، یک مثنوی دههزار بیتی در بحر خفیف مسدس محذوف است و به موضوعاتی چون ستایش خداوند، پیامبر اکرم و خاندان او، عقل، علم، حکمت و عشق میپردازد.
این اثر در طول تاریخ مورد توجه بسیاری از شاعران و ادیبان قرار گرفته است و تأثیرات آن در آثار بزرگان ادب فارسی مانند نظامی گنجوی در مخزن الاسرار و خاقانی شروانی در تحفة العراقین به وضوح دیده میشود. حدیقه نه تنها از لحاظ محتوا بلکه از نظر قالب شعری نیز یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی به شمار میآید.
تصحیح حدیقة الحقیقه توسط محمد جعفر یاحقی، بر اساس نسخه منچستر که کهنترین نسخه موجود از متن تفصیلی حدیقه است، انجام شده است. مقایسه نسخههای دیگر حدیقه با این تصحیح تفاوتهایی را هم در ترتیب ابیات و کلمات و همچنین حکایتها و ابواب و هم در ضبط نسخهها نشان میدهد، به این دلیل که مصححین این کتاب بر اساس نسخههای تازه یافته متن را تصحیح نمودهاند. این اثر علاوه بر متن حدیقه بیت یاب هم دارد که برای یافتن ابیات راهگشاست. جلد دوم این کتاب نیز تعلیقات حدیقه است و توضیحات لازم راجع به ابیات و فهرستهای متعدد و چندگانه ای دارد که به دریافت مطلوب از این کتاب کمک میکند.
چاپ دوم حدیقة الحقیقه با تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی، در دو جلد و مجموعاً ۱۵۳۴ صفحه، با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به همت نشر سخن منتشر و عرضه شده است.
