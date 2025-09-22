به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم پناه صبح دوشنبه به منظور شرکت در مراسم افتتاح چند پروژه و نیز دیدار با برخی از مراجع و علما به شهر مقدس قم سفر کرد.
اکبر بهنام جو در بدو ورود قائم پناه از وی استقبال کرد.
بازدید از نمایشگاه توانمندیهای اتاق بازرگانی قم، شرکت در آئین نواختن زنگ مدارس، بازدید از پروژههای بیمارستان در دست احداث کودک و بیمارستان نور قم و همچنین شرکت در مراسم آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۵۳ مگاواتی و بازدید از مجتمع ۶۳ مگاواتی استان قم از دیگر برنامههای معاون اجرایی رئیسجمهور در سفر به قم است.
