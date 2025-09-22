آغاز عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی ۵۳ مگاواتی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۳۱ شهریورماه در جریان سفر یکروزه معاون اجرایی رئیسجمهور به استان قم، مجتمع نیروگاههای خورشیدی ۶۳ مگاواتی این استان میزبان آغاز یک طرح مهم در حوزه انرژیهای پاک بود.
در این برنامه، قائمپناه ضمن بازدید از ظرفیتهای ایجادشده در این مجموعه، کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی جدیدی با ظرفیت ۵۳ مگاوات را به زمین زد.
این نیروگاه با سرمایهگذاری ۲۰ میلیون دلاری در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار احداث خواهد شد و طبق برنامهریزیها، با بهرهبرداری از آن گام بلندی در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی پاک و استفاده از منابع تجدیدپذیر در قم برداشته میشود.
هدف اصلی از اجرای این پروژه، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، افزایش تولید برق پایدار و تقویت شبکه سراسری برق کشور عنوان شده است.
همزمان با آغاز عملیات اجرایی این طرح، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی قم نیز افتتاح شد.
این نیروگاه ظرفیت تأمین برق مورد نیاز بیش از دو هزار خانوار را داراست و علاوه بر آن بخشی از چاههای آب کشاورزی استان را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
پروژههای انرژی خورشیدی قم در سالهای اخیر به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار استان تعریف شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی و میزان تابش آفتاب در این منطقه، ظرفیت قابل توجهی برای تولید انرژی پاک فراهم شده است.
نظر شما