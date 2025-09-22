به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان زینلیزاده، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اجرای ۸۲ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس در دماوند با شعار «ما فاتحان قلهایم» خبر داد و گفت: این برنامهها شامل اکران فیلمهای سینمایی دفاع مقدس، دیدار با رزمندگان، فضاسازی شهری و محیطی، راهاندازی کاروان مقاومت، بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان، اجرای رژه خودرویی و موتوری، مسابقات متنوع ورزشی، اعزام اردوی راهیان پیشرفت، اجرای طرحهای کمک مؤمنانه، برنامههای فرهنگی نظیر «شهید آبروی محله»، «شبی با شهدا» و شب شعر دفاع مقدس خواهد بود.
جانشین فرمانده سپاه دماوند در ادامه افزود: اجتماع بانوان رزمنده، یادواره شهدای شهر آبعلی و روستاهای جابان و جورد، عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از سربازان نمونه و برگزاری پیادهروی خانوادگی نیز در زمره برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس در دماوند قرار دارد.
وی تصریح کرد: بسیاری از برنامههای متنوع دیگر نیز در طول این هفته با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار خواهد شد.
جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) دماوند همچنین با ادای احترام به مقام والای شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز، دفاع مقدس هشتساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر را دو صحنه از یک حقیقت بزرگ یعنی دشمنی همیشگی قدرتهای استکباری با ایران مستقل و مقتدر دانست و تأکید کرد: همانگونه که وعده قرآن کریم است، نزاع حق و باطل در نهایت به پیروزی جبهه حق خواهد انجامید.
زینلیزاده ادامه داد: اقوام و مذاهب مختلف کشور با وجود تفاوتها، با تکیه بر ایمان در کنار یکدیگر ایستادند و برای ایران جنگیدند و محور این وحدت، رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس هشتساله و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.
نظر شما