۸۲ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس دماوند برگزار می‌شود

دماوند- جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) دماوند از اجرای ۸۲ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان زینلی‌زاده، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اجرای ۸۲ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس در دماوند با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها شامل اکران فیلم‌های سینمایی دفاع مقدس، دیدار با رزمندگان، فضاسازی شهری و محیطی، راه‌اندازی کاروان مقاومت، بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان، اجرای رژه خودرویی و موتوری، مسابقات متنوع ورزشی، اعزام اردوی راهیان پیشرفت، اجرای طرح‌های کمک مؤمنانه، برنامه‌های فرهنگی نظیر «شهید آبروی محله»، «شبی با شهدا» و شب شعر دفاع مقدس خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه دماوند در ادامه افزود: اجتماع بانوان رزمنده، یادواره شهدای شهر آبعلی و روستاهای جابان و جورد، عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از سربازان نمونه و برگزاری پیاده‌روی خانوادگی نیز در زمره برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در دماوند قرار دارد.

وی تصریح کرد: بسیاری از برنامه‌های متنوع دیگر نیز در طول این هفته با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) دماوند همچنین با ادای احترام به مقام والای شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز، دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر را دو صحنه از یک حقیقت بزرگ یعنی دشمنی همیشگی قدرت‌های استکباری با ایران مستقل و مقتدر دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که وعده قرآن کریم است، نزاع حق و باطل در نهایت به پیروزی جبهه حق خواهد انجامید.

زینلی‌زاده ادامه داد: اقوام و مذاهب مختلف کشور با وجود تفاوت‌ها، با تکیه بر ایمان در کنار یکدیگر ایستادند و برای ایران جنگیدند و محور این وحدت، رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس هشت‌ساله و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.

