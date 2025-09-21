به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هاشم جمالی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ دوازده روزه، گفت: ایمان به خدا، وحدت ملی، رهبری مقتدر و نیروهای مسلح توانمند، چهار مؤلفه اصلی پیروزی در این نبرد نابرابر بودند.

وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس افزود: بیش از هشت هزار عنوان برنامه توسط سپاه فجر فارس به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان اجرا خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس گفت: شبیه‌سازی عملیات طریق‌القدس و نمایشگاه دفاع مقدس در بلوار مدرس شیراز، رزمایش «هزار مدرسه، هزار روایت» با حضور راویان دفاع مقدس در مدارس فارس، رونمایی از ۳۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و تجلیل از نویسندگان حوزه پایداری، پویش ملی کتابخوانی با محوریت کتاب «غروب آخرین روز»، جشنواره فرهنگی‌هنری پیش اجلاسیه شهیدان راه قدس در آستانه کنگره ملی این شهدا از مهمترین برنامه‌های این هفته خواهد بود.

سردار جمالی ادامه داد: تکمیل دفترچه‌های سرگذشت‌پژوهی شهدا همزمان با برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان فارس؛ نمایش میدانی «وارث» در شهرستان گراش از ۴ تا ۶ مهرماه، اجلاسیه شهدای اهل سنت استان فارس در شهرستان خنج؛ برنامه «شب‌های ستاره‌های شهر» در پشت ارگ کریم‌خان از ۳ تا ۵ مهرماه دیگر این برنامه‌های این هفته است.

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: بیش از هزار یادواره شهدا در پایگاه‌ها و نواحی مقاومت، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور مسئولان استانی، برگزاری اردوهای جهادی و افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، نواختن زنگ مقاومت در مدارس استان در روز اول مهرماه و شب شعر و خاطره‌گویی با حضور هنرمندان و رزمندگان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان فارس است.