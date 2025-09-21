اعلام ۷۰ برنامه شاخص و ۱۱۵۰ مراسم هفته دفاع مقدس در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فلاح ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه اظهار کرد: مراسم رژه نیروهای مسلح در میدان صبحگاه امام خمینی (ره) نخستین برنامه محوری این هفته خواهد بود که طی آن گوشهای از توانمندیها و آمادگی نیروهای مسلح استان قم به نمایش گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصت مهمی برای بازخوانی رشادتهای رزمندگان اسلام و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: در این ایام نمایشگاههای تخصصی دفاع مقدس، نشستهای بصیرتی، یادوارههای شهدا، تولیدات رسانهای و هنری و برنامههای فرهنگی متنوع در مساجد، مدارس و دانشگاهها برگزار خواهد شد.
معاون اجرایی سپاه قم ادامه داد: دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از ایثارگران شاخص و برگزاری یادمانهای محلی در مناطق مختلف شهر از دیگر برنامههای مهم هفته دفاع مقدس در استان خواهد بود.
وی با اشاره به نقش بسیج در اجرای برنامهها گفت: بسیج در سطح محلات، مدارس و دانشگاهها فعالانه در برگزاری یادوارهها، نشستهای گفتمانی و پویشهای فرهنگی مشارکت دارد و برنامههای متنوعی با محوریت جوانان و نوجوانان طراحی شده است.
سرهنگ فلاح با تأکید بر توجه ویژه به بانوان اظهار داشت: نشستهای فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان، روایتگری همسران شهدا و ایثارگران و برنامههای خانوادهمحور در طول هفته دفاع مقدس پیشبینی شده است.
وی همچنین از اجرای مسابقات ورزشی و همایشهای مردمی خبر داد و گفت: دوچرخهسواری، کوهپیمایی خانوادگی، برنامههای رزمی و میدانی و جشنوارههای ورزشی در این ایام برگزار میشود تا پیام مقاومت و پایداری به شیوههای جذاب به نسل جوان منتقل شود.
معاون اجرایی سپاه قم یادآور شد: تولید محتوا در فضای مجازی، پخش کلیپهای روایتگری، نمایشگاه عکس و مستند از دیگر برنامههایی است که برای حضور فعال در عرصه رسانهای طراحی شده و نقش مهمی در انتقال پیام دفاع مقدس خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵۰ عنوان برنامه در سطح استان قم با همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف برگزار خواهد شد و محور اصلی این برنامهها «جهاد تبیین» و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت برای نسل امروز و آینده است.
نظر شما