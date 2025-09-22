به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین لرزه با عمق ۳۵ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۱.۳۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۷۸.۱۳ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
سازمان زمینشناسی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد زمین لرزهای به بزرگی ۵.۵ ریشتر ۱۱۸ کیلومتری جنوب غربی آداک در آلاسکا را لرزاند.
