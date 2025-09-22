به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، «فرهاد کوه کن» به نویسندگی و کارگردانی محمد میرزاوند (میرزا) و تهیه‌کنندگی آرش همتیان مهر و آبان سال جاری در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

آرش همتیان، امیرحسین شاپوری، میثم زمانی، زهرا دریا دل، نگار اسدی، میلاد روحی، گراناس نظری، متین بیگدلی، محمدرضا یاوری، فاطمه احمدی، نازنین اخوان، ماهان اسماعیلی، علی رستگار، نیما زارع، هادی فلاح، حیدر سلیمی، پرهام همتیان و میرزا در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «فرهاد کوه کن» آمده است: داستان خانواده‌ای که در کشاکش رازها، اختلافات و فشارهای مالی، برای نجات فرهاد از اعدام می‌جنگند، اما امید و ناامیدی درهم‌تنیده، سرنوشت‌شان را مبهم می‌سازد.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به منشی صحنه: محدثه صمدزاده، دستیار کارگردان: فاطمه احمدی، نور: هادی فلاح، طراح صحنه: زهرا دریا دل، گریم: نازنین اخوان و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.

اطلاعات تکمیلی این اثر به زودی منتشر می‌شود.