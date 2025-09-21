به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بختک» به نویسندگی آرمین اشتری و کارگردانی مشترک حمید لردان و آرمین اشتری از نیمه مهر در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می‌شود.

این اثر نمایشی که اولین تجربه کارگردانی حرفه‌ای این ۲ هنرمند جوان تئاتر محسوب می‌شود، در قالب یک درام روانشناسی روایت شده و برشی از زندگی هنرمندی آهنگساز است که درگیر مشکلاتی در زندگی شخصی خود شده و توان ساخت آهنگ جدید را ندارد.

علیرضا نیکخواه، نوشین متقی، محمدمهدی حیدری، فرزانه پروین، منا عبدلی، ساغر صفائی و آرمین اشتری ترکیب بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

بلیت فروشی این نمایش از سوم مهر در سامانه تیوال آغاز می‌شود.