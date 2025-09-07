به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «گاوسرنوشت» با طراحی و کاگردانی میثم نیکخواه و تهیه‌کنندگی عماد اخلاقی از ۲۰ شهریور هر شب ساعت ۱۸ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

میثم نیکخواه و مهسا احمدپور بازیگرانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.

«گاوسرنوشت» بازآفرینیِ «خرس‌هایِ پاندا» اثر ماتئی ویسنی‌یِک و با الهام از «منطق‌الطیر» اثر عطار نیشابوری است که میثم نیکخواه آن‌ را دراماتوژی کرده است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مردی چشم به جهانِ ناشناخته‌ها گشوده و خود را در مسیری می‌یابد. با زنی روبرو می‌شود، در تلاش است که زن را با خود همراه کند اما اتفاقاتی رخ می‌دهد.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مجری طرح: گروه هنری نگارین، طراح لباس: ندا سرمه، طراح صحنه، حرکت و آکسسوار: میثم نیکخواه، طراح گریم: حسین تبریزی، طراح نور: رهی بالایی، طراح گرافیک و پوستر: سبحان بابائی، موسیقی: محمد بهرادنیا و علی یعقوبی، عکاس و تیزر: یزدان شیری، دستیار کارگردان و مدیر صحنه: مریم گلچهره، منشی صحنه و دستیار کارگردان: ترانه مرامی، مدیر تبلیغات، رسانه و روابط عمومی: محسن بیده، شعر: لوئی آراگون و عطار نیشابوری، صداپیشگان: پریا ابراهیمی، غزل سلامی‌زاده، محمد بهراد نیا، علی یعقوبی و یزدان شیری اشاره کرد.

علاقه‌مندان جهت تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه عمارت نوفل‌لوشاتو مراجعه کنند.