گزارش خبرنگار مهر از آغاز سال تحصیلی جدید و جشن شکوفهها گزارش خبرنگار مهر از آغاز سال تحصیلی جدید و جشن شکوفهها با حضور یک میلیون و پانصدهزار دانش آموز در کشور.
