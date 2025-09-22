دریافت 5 MB
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

گزارش خبرنگار مهر از آغاز سال تحصیلی جدید و جشن شکوفه‌ها

گزارش خبرنگار مهر از آغاز سال تحصیلی جدید و جشن شکوفه‌ها

گزارش خبرنگار مهر از آغاز سال تحصیلی جدید و جشن شکوفه‌ها با حضور یک میلیون و پانصدهزار دانش آموز در کشور.

