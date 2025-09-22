ورود ۷۰ هزار کلاس اولی به مدارس فارس در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح دوشنبه در آئین جشن شکوفهها در دبستان سکینه لوری از ورود ۷۰ هزار دانشآموز کلاس اولی به مدارس فارس در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این دانشآموزان در ۳۵۲۰ مدرسه در سراسر استان فارس در سال تحصیلی جدید مشغول به یادگیری خواهند شد.
وی با اهمیت دانستن ماه مهر به عنوان یک روز خاص ادامه داد: این ماه نماد شروعی نو برای دانشآموزان و آیندهسازان کشور است و دانشآموزان در سلامت و بستر مناسب برای تحصیل قرار گیرند و دورههای تربیتی و آموزشی را با موفقیت پشت سر میگذارند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به محدودیتها در خصوص برگزاری جشن بزرگتری با کلاس اولیها در شیراز تصریح کرد: در آینده جشنهای بزرگتر و با انرژی بیشتر برای این آینده سازان کشور در شیراز برگزار خواهد شد.
