به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح دوشنبه در آئین جشن شکوفه‌ها که در مدرسه سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امروز بیش از ۲۶ هزار دانش‌آموز پایه اول در ۱۹۰۰ دبستان استان کردستان همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی خود را آغاز کردند و این روز برای آن‌ها نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در مسیر زندگی است.

وی افزود: جشن شکوفه‌ها در واقع یادآور تداوم حیات تمدن و فرهنگ ماست و تمدنی زنده است که ارزش‌ها و هنجارهای خود را به نسل‌های بعد منتقل کند و امروز حضور دانش‌آموزان کلاس اولی نشانه‌ای روشن از پویایی این مسیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خطاب به خانواده‌ها گفت: روز اول مدرسه تنها یک‌بار در زندگی هر فرد تکرار می‌شود و باید با همراهی و حمایت، این تجربه به یادماندنی را برای فرزندان خود به خاطره‌ای شیرین تبدیل کنید.

توانمندترین معلمان برای تدریس کلاس اول ابتدایی انتخاب شده‌اند

حسینی با اشاره به توانمندی آموزگاران پایه اول بیان کرد: توانمندترین معلمان استان برای تدریس در کلاس اول انتخاب شده‌اند و دوره‌های ویژه توانمندسازی را پشت سر گذاشته‌اند و این معلمان آغازگر سفر یادگیری دانش‌آموزان هستند و مسئولیت خطیری بر عهده دارند.

وی در ادامه خطاب به دانش‌آموزان اظهار کرد: مدرسه خانه دوم شماست و قرار است در این محیط، خواندن و نوشتن، دوستی و مهارت‌های زندگی اجتماعی را بیاموزید و معلمان و اولیای مدرسه تمام تلاش خود را برای ساختن آینده‌ای روشن برای شما به کار خواهند گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش مدیران، معلمان و عوامل اجرایی پروژه مهر خاطرنشان کرد: نظم، تحویل به‌موقع کتب درسی و نظارت بر روش‌های تدریس باید در طول سال تحصیلی استمرار داشته باشد تا خانواده‌ها با اطمینان خاطر فرزندان خود را به نظام تعلیم و تربیت بسپارند.

وی در پایان تأکید کرد: آموزش و پرورش کردستان با همراهی خانواده‌ها، رسانه‌ها و همه شرکای آموزشی تلاش خواهد کرد سال تحصیلی جدید بدون دغدغه آغاز شود و هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.