نسل امروز برای حفظ دستاوردهای دفاع مقدس قدم بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفهها که در دبستان استقلال سنندج برگزار شد، با خوشآمدگویی به دانشآموزان پایه اولی، والدین و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و بر اهمیت نقش خانوادهها، معلمان و دانشآموزان در تحقق اهداف آموزشی تأکید کرد.
ورمقانی در این مراسم گفت: آغاز تحصیل برای هر دانشآموزی یک شروع جدید است و امروز به ویژه برای دانشآموزانی که نخستین سال خود را در مدرسه آغاز میکنند، روزی مبارک است.
وی اعلام کرد: این روز، نمادی از تلاش و همدلی است که بین خانوادهها، معلمان و دانشآموزان ایجاد میشود و ما باید این ارتباط را در طول سالهای تحصیلی حفظ و تقویت کنیم.
وی همچنین با اشاره به تقارن این روز با سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: ۳۱ شهریور، روزی است که دشمنان انقلاب اسلامی حمله به کشور را آغاز کردند، اما این دفاع مقدس بود که مانع از آسیب به خاک و هویت ملی کشور شد و امروز ما در حال آموزش نسلهایی هستیم که باید از دستاوردهای دفاع مقدس محافظت کنند.
معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به سه رکن اصلی در فرآیند آموزش و پرورش، گفت: برای موفقیت در آموزش، ارتباط مستمر و مؤثر بین خانوادهها، معلمان و خود دانشآموزان ضروری است.
وی گفت: خانوادهها باید در کنار مدرسه باشند تا دانشآموزان در یک محیط حمایتی، بهترین نتیجه را از تحصیل خود بگیرند و معلمان عزیز نیز با دلسوزی و تلاش فراوان، در تربیت دانشآموزان نقش بیبدیلی دارند.
ورمقانی افزود: دانشآموزان باید بدانند که علم و دانش تنها راه پیشرفت در دنیای امروز است و این نکته که ایرانیها در تاریخ علم و دانش همواره پیشرو بودهاند، باید برای دانشآموزان الهامبخش باشد تا در آینده کشور را به سوی توسعه و پیشرفت هدایت کنند.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم این دانشآموزان در آینده به دانشمندان و نخبگانی تبدیل شوند که در توسعه کشور عزیزمان ایران نقشی مؤثر داشته باشند.
مراسم جشن شکوفهها با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان و خانوادههای دانشآموزان پایه اول در فضای شاد و معنوی برگزار شد و به مناسبت آغاز سال تحصیلی، برنامههای مختلف فرهنگی و آموزشی نیز اجرا شد.
نظر شما