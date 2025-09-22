فراخوان کنفرانس بین المللی تغییرات تراز دریای خزر در باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس علمی _ بینالمللی با عنوان «تغییرات تراز دریای خزر» در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.
این کنفرانس به همت دبیرخانه کنوانسیون تهران (کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیط زیست دریای خزر) و کمیته هماهنگی هواشناسی _ آبشناسی دریای خزر (CASPCOM) برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربیات میان پژوهشگران، متخصصان و سیاستگذاران حوزه دریای خزر فراهم خواهد آورد.
محورهای اصلی کنفرانس عبارت است از:
۱. نوسانات تراز دریای خزر، مطالعات دیرینهشناسی و مطالعات اقلیمی؛
۲. مدلسازی تراز آب دریای خزر، چالشها و راهکارها؛
۳. تأثیر نوسانات تراز آب بر اکوسیستم و توسعه اجتماعی – اقتصادی مناطق ساحلی؛
۴. استراتژیهای سازگاری با تغییرات تراز آب دریای خزر.
بدینوسیله از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان علاقهمند دعوت میشود تا با ارائه مقالات علمی و حضور فعال در این رویداد، در ارتقای دانش و توسعه راهکارهای مشترک برای مواجهه با چالشهای زیستمحیطی و اجتماعی _ اقتصادی دریای خزر مشارکت کنند.
فرم ثبتنام، راهنمای تهیه و ارائه خلاصه مقاله و لینکهای مرتبط از طریق دبیرخانه کنفرانس در دسترس شرکتکنندگان قرار دارد.
