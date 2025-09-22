سهمیه واردات برای بازرگانان جدید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام گمرک ایران، برای بازرگانانی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و فاقد سهمیه هستند، سهمیه کلی به میزان ۱۰۰ هزار دلار تحت عنوان «بدون سابقه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار» در نظر گرفته شده است. از این سهمیه، ۳۰ هزار دلار در فصل بهار، ۳۰ هزار دلار در فصل تابستان، ۲۰ هزار دلار در فصل پاییز و ۲۰ هزار دلار در فصل زمستان قابل استفاده خواهد بود. خوب است بدانید که این سهمیه تجدید پذیر نیست و فقط یک‌بار برای بازرگانان اختصاص داده می‌شود. این سهمیه برای واحدهای تولیدی متفاوت است. تخصیص سهمیه مازاد برای کالاهای خاص مانند لاستیک، پنبه، ویسکوز، کاغذ، مقوا، پنل و اینورتر خورشیدی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

میزان سهمیه واردات ۱۴۰۴

سهمیه واردات بازرگانی فصل بهار ۱۴۰۴ در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سال جاری فعال و این سهمیه طبق اعلامیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این اساس محاسبه شده است.

سهمیه فصل بهار = [۳۰% × سهمیه اصلاح شده سال ۱۴۰۲ × ضریب عملکرد] + ارزش فیش‌های تخصیص ارز ثبت‌سفارش‌های سال ۱۴۰۳ که تأمین ارز نشدن

در ادامه خوب است بدانید برای بازرگانانی که کارت بازرگانی خود را قبل از سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اند، امکان ثبت پرونده به میزان ۵۰۰ هزار دلار در حوزه‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد.