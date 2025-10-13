به گزارش خبرنگار مهر بنابر اعلام بانک مرکزی، مجموع تخصیص و تأمین ارز واردات پنلهای خورشیدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۱ مهرماه از مرز ۸۲۳ میلیون دلار عبور کرده است؛ این رقم در کل سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹۵ میلیون دلار بوده که نشاندهنده رشد بیش از دوبرابری در تأمین مالی پروژههای انرژی خورشیدی کشور است.
بر اساس این گزارش، کل تقاضای باقیمانده برای واردات پنلهای خورشیدی در سامانههای ارزی حدود ۱۷۳ میلیون دلار برآورد میشود که طبق اعلام مقامهای بانکی، فرآیند تخصیص و تأمین آن طی روزهای آینده نهایی خواهد شد.
