به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، اجرای نمایش عروسکی «برفک و تخت یخی» نوشته فاطمه میرشجاعی به کارگردانی حسین قاسمی‌هنر از ۶ مهر هر روز ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود.

قصه‌ «برفک»، خرس قطبی کوچکی است که تخت یخی‌اش آب شده و برای پیدا کردن راه‌حل، به سفری پرماجرا می‌رود. در این سفر با ماهی طلا، زنبورها، عقاب و فیل آشنا می‌شود و هر کدام نمادی از چالش‌های زیست‌محیطی هستند. این نمایش با زبانی کودکانه و پر از موسیقی و بازی، به بچه‌ها یاد می‌دهد که تنها با همکاری و تغییر رفتار می‌توان زمین را نجات داد.

این اثر نمایشی تولید مرکز تولیدات هنری امید است که تهیه‌کنندگی آن را مرتضی اسدی مرام برعهده دارد.

شیوا مولویان، مهدی بیات، احسان خرم فر، کیمیا خراسانی، مهدیار مهرآئین، امیرعلی دولت‌شاهی و محمدعادل غلامی بازیگران این نمایش هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.