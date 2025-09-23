به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مادرکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمدمتین اوجانی و تهیه‌کنندگی مسعود والا از تاریخ ۲۰ مهر در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

بازیگران این اثر عبارتند از محسن ‌زرآبادی‌پور، بهناز نادری، روناک ‌برخوردار، بهروز قدرتی‌کیاخانی، آرش ‌سروری، رضا جمشیدی، محمد کرمی، سعید ‌یاری و مهدیار ‌احمدی.

در خلاصه این نمایش آمده است: «در افسانه های ژاپنی یا چینی آمده است که نبردی همیشگی بین فرقه های مختلف وجود داشت که این نبرد نه بر سر زن بود و نه بر سر پول ...».

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.