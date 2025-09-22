«من و خاله جانم» روی صحنه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «من و خاله جانم» نوشته موریس پنیچ با ترجمه پژمان طهرانیان و کارگردانی رویا کاکاخانی از ۲۸ شهریور ساعت ۱۸ در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است.
این نمایش با تهیهکنندگی ماهور ماجدی و بازی کامبیز امینی و هاله گرجی اجرا میشود.
در خلاصه داستان نمایش آمده است: «من و خاله جانم» کمدی سیاهی از موریس پنیچ است؛ داستان مردی تنها که برای دیدار خاله رو به مرگش به خانهاش میرود، اما این ملاقات ساده بدل به سفری تلخوشیرین میشود. در تنهایی اتاقی کوچک، عشق و نفرت، حقیقت و دروغ، مرگ و زندگی به شکلی شاعرانه و گاه خندهدار با هم در میآمیزند.
دیگر عوامل این پروژه نمایشی مجری طرح: محمد حسن درباغی فرد، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گریم: افسانه قلیزاده، طراح گرافیک و تبلیغات: علی زندیه، طراح صدا و موسیقی: اشکان جوبه، مدیر صحنه: کیان قدرشناس، گروه کارگردانی: مهرو ماجدی، محمدرضا صدوق شهمیرزادی، دستیار طراح صحنه: حمیدرضا صابری، دستیار صدا: عرشیا شیخباقری، عکاس: امیر ناصری، سرپرست ساخت دکور: حامد رمضانی، گروه ساخت دکور: محمد عیوضی، ناصر نصرتی هستند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال، گیشه تئاتر و گیشه مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.
نظر شما