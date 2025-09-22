قاچاقچی دارو در البرز جریمه ۷ میلیارد ریالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پروندهای با موضوع نگهداری داروی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به مستندات موجود در پرونده و تأیید غیرقابل مصرف انسانی بودن این داروها، شعبه رسیدگیکننده اتهام انتسابی را محرز دانست و متهم این پرونده را علاوه بر ضبط و معدومسازی محموله دارویی، به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رزاقی تصریح کرد: این محموله دارویی قاچاق توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز و در جریان بازرسی از یک واحد مسکونی به ظن قاچاق کشف شد و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، گزارش آن برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با هشدار نسبت به تبعات عرضه داروهای قاچاق گفت: ورود و نگهداری داروهای غیرمجاز علاوه بر مخاطرات جدی برای سلامت مصرفکنندگان، موجب اخلال در نظام توزیع قانونی دارو در کشور میشود و برخورد شدید با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت قاچاقچی دارو به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد و گفت: داروهای کشف شده غیرقابل مصرف انسانی بوده و معدوم شدند.
