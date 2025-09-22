به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در مراسم تکریم و معارفه مدیران دفتر حملونقل عمومی و ترافیک شهری، مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی حکمی سیدفرهاد خدابخشی را به سمت سرپرست این دفتر منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از پروردگار یکتا و بهرهگیری از تجارب گذشته و نوآوری، در راستای توسعه پایدار حملونقل شهری و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، سیاستهای دولت چهاردهم را اجرایی سازید.
این نشست با دبیری امیر پالگانه و تبریک هفته دفاع مقدس آغاز شد. کورش امیدیپور، معاون امور شهرداریها، ضمن تقدیر از خدمات فروغ غضنفریراد، گفت: موضوعات این دفتر از مهمترین مسائل کشور است و اجرای درست آن تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد.
وی با اشاره به تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار برای تأمین ۱۷۷۰ واگن و استفاده از ۶ همت اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس که با همافزاییها به دو برابر افزایش یافته است، اقدامات این دفتر را ارزشمند ارزیابی کرد.
سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، نیز با تأکید بر اولویتدار بودن حوزه حملونقل عمومی گفت: سوخت از چالشهای اساسی این حوزه است و برای رفع مشکلات ناوگان و تأمین نیازهای مردم از جمله واگنهای قطار شهری و اتوبوسهای شهری، از ظرفیت مطالبات ارزی کشور بهره خواهیم گرفت.
وی همچنین بر ایجاد داشبوردهای مدیریتی و تمرکز بر دادههای دقیق تأکید کرد و درباره سامانه سپند (سرویس مدارس) توضیح داد: ۱۸ هزار راننده، ۱۸۰۰ شرکت و ۶۰۰ هزار دانشآموز در این سامانه ثبتنام کردهاند و مسئولیت نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداریهاست.
در پایان این مراسم، سیدمحمد مجابی ضمن تقدیر از خدمات فروغ غضنفریراد، حکم سرپرستی دفتر حملونقل عمومی و ترافیک شهری را به سیدفرهاد خدابخشی اعطا کرد.
