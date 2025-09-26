به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدیپور در نشست با استاندار خراسان شمالی که ظهر جمعه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهرداریها باید با تلاش شبانهروزی و مدیریت صحیح، کمبودها را به حداقل برسانند تا رضایت مردم جلب شود و نارضایتی شکل نگیرد.
وی افزود: خراسان شمالی استانی مرزی با ظرفیتهای منحصر به فرد است و تشکیل کمیته مشترک مرزی شهرداریها، ثبت استان به عنوان پایتخت همزیستی اقوام ایران، برگزاری جشنوارههای متنوع و حمایت از استارتاپها میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی استان باشد.
امیدیپور راهاندازی مرکز نوآوری شهری در بجنورد، تقویت تابآوری شهری در برابر بحران آب و تغییرات اقلیمی، جذب سرمایهگذاران و رفع موانع اداری را از ضرورتهای مدیریت شهری دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک همت منابع نقدی به شهرداریها اختصاص یافته که تاکنون ۴۶۱ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
معاون امور شهرداریهای کشور تأکید کرد: اگرچه این رقم کافی نیست، اما نشاندهنده حمایت عملی از شهرداریهاست و در ادامه توجه ویژهای به حوزه مدیریت پسماند خواهد شد.
