۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

۴۶۱ میلیارد تومان از اعتبارات نقدی شهرداری‌های کشور پرداخت شد

بجنورد- معاون امور شهرداری‌های کشور گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک همت منابع نقدی به شهرداری‌ها اختصاص یافت که تاکنون ۴۶۱ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور در نشست با استاندار خراسان شمالی که ظهر جمعه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری‌ها باید با تلاش شبانه‌روزی و مدیریت صحیح، کمبودها را به حداقل برسانند تا رضایت مردم جلب شود و نارضایتی شکل نگیرد.

وی افزود: خراسان شمالی استانی مرزی با ظرفیت‌های منحصر به فرد است و تشکیل کمیته مشترک مرزی شهرداری‌ها، ثبت استان به عنوان پایتخت همزیستی اقوام ایران، برگزاری جشنواره‌های متنوع و حمایت از استارتاپ‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان باشد.

امیدی‌پور راه‌اندازی مرکز نوآوری شهری در بجنورد، تقویت تاب‌آوری شهری در برابر بحران آب و تغییرات اقلیمی، جذب سرمایه‌گذاران و رفع موانع اداری را از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک همت منابع نقدی به شهرداری‌ها اختصاص یافته که تاکنون ۴۶۱ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

معاون امور شهرداری‌های کشور تأکید کرد: اگرچه این رقم کافی نیست، اما نشان‌دهنده حمایت عملی از شهرداری‌هاست و در ادامه توجه ویژه‌ای به حوزه مدیریت پسماند خواهد شد.

