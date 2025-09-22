به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالکریم شادمهر با اعلام این خبر، گفت: سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس برنامه تحولی چهار ساله، نیازهای پژوهشی و فناوری خود را در قالب فراخوان منتشر کرد و در این فراخوان از اساتید، صاحب‌نظران، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند برای ارائه ایده‌های کاربردی و نوآورانه دعوت شده است.

سرپرست مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پژوهشگران مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها، مؤسسات، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی می‌توانند بر حسب محورهای پژوهشی اعلام شده ایده‌های اولیه خود را ارائه دهند و در صورت تأیید ایده اولیه از پژوهشگران برای تدوین طرح پژوهشی دعوت به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به جزئیات فراخوان منتشر شده، گفت: علاقه‌مندان مهلت دارند تا ایده‌های خود را به همراه شرح سوابق علمی تا پانزده آبان ماه سال جاری به نشانی الکترونیک (Research@sanjesh.org) ارسال کنند و پس از بررسی از صاحبان ایده‌های حاوی راه‌حل‌های نوآورانه و کاربردی برای تدوین پیشنهادهای پژوهشی در قالب موردنظر (www.craqe.ir) دعوت به عمل می‌آید و در صورت تأیید در مراحل داوری و تصویب در شورای پژوهشی، قراردادهای پژوهشی با رعایت قوانین ضوابط و مقررات مربوط، منعقد خواهد شد.

شادمهر خاطرنشان کرد: برخی از محورهای پژوهشی در سامانه «نان» به نشانی (https://nan.ac) قابل دسترسی است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می‌توانند در قالب تدوین پایان نامه و رساله در انجام پژوهش‌ها مشارکت کنند.

متن فراخوان اینجا قابل دریافت است.