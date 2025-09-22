  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد

سرپرست مرکز پژوهش، نوآوری و هوشمندسازی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالکریم شادمهر با اعلام این خبر، گفت: سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس برنامه تحولی چهار ساله، نیازهای پژوهشی و فناوری خود را در قالب فراخوان منتشر کرد و در این فراخوان از اساتید، صاحب‌نظران، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند برای ارائه ایده‌های کاربردی و نوآورانه دعوت شده است.

سرپرست مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پژوهشگران مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها، مؤسسات، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی می‌توانند بر حسب محورهای پژوهشی اعلام شده ایده‌های اولیه خود را ارائه دهند و در صورت تأیید ایده اولیه از پژوهشگران برای تدوین طرح پژوهشی دعوت به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به جزئیات فراخوان منتشر شده، گفت: علاقه‌مندان مهلت دارند تا ایده‌های خود را به همراه شرح سوابق علمی تا پانزده آبان ماه سال جاری به نشانی الکترونیک (Research@sanjesh.org) ارسال کنند و پس از بررسی از صاحبان ایده‌های حاوی راه‌حل‌های نوآورانه و کاربردی برای تدوین پیشنهادهای پژوهشی در قالب موردنظر (www.craqe.ir) دعوت به عمل می‌آید و در صورت تأیید در مراحل داوری و تصویب در شورای پژوهشی، قراردادهای پژوهشی با رعایت قوانین ضوابط و مقررات مربوط، منعقد خواهد شد.

شادمهر خاطرنشان کرد: برخی از محورهای پژوهشی در سامانه «نان» به نشانی (https://nan.ac) قابل دسترسی است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می‌توانند در قالب تدوین پایان نامه و رساله در انجام پژوهش‌ها مشارکت کنند.

متن فراخوان اینجا قابل دریافت است.

