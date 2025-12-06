به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز شنبه ۱۵ آذرماه در آغاز آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر ضرورت نگاه سیستمی و علمی در سنجش و ارزشیابی آموزشی، گفت: نیازسنجی پژوهشی و فناوری و احصای اولویت‌های پژوهشی و فناوری در سازمان سنجش انجام و به صورت فراخوان نیز اعلام شده است و معتقدیم هر اقدام و تصمیمی برای تعالی سازمان و همچنین ارائه هر مقرره ای از سازمان‌های بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی باید همراه با پیوست پژوهشی باشد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ارائه مستندات و شواهد پژوهشی باعث همراهی عموم مردم و جامعه دانش‌آموزی و دانشگاهی می‌شود، گفت: تحلیل داده‌ها از ابزارهای مهم پژوهشی است که به شناسایی مشکلات منجر شده و راهبری نظام آموزشی را ممکن می‌سازد و تعاملات با مراکز علمی و پژوهشی در این مسیر راهگشا خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف، گفت: سازمان سنجش باید در همه حال آماده دریافت ایده‌های جدید و نوآورانه باشد و از توان پژوهشی همه کارکنان و مدیران و همچنین پیشکسوتان سازمان بهره‌گیری کند. با توجه به چالش‌های دوره جدید فعالیت سازمان سنجش، برنامه تحولی ۴ ساله تدوین شده است و در این راستا باید در مقابل مأموریت اصلی سازمان یعنی سنجش آموزش کشور پاسخگو بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه با اشاره به پیگیری تدوین اساسنامه جدید سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: پژوهش محوری از ایجاد چالش‌ها جلوگیری می‌کند ضمن اینکه ارائه راه‌کارهای نوین به رفع دغدغه‌ها و مشکلات کمک می‌کند و به همین دلیل باید به ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش در تمامی ارکان و سطوح توجه شود.

محمدی موضوع سرمایه انسانی را یکی از چالش‌های سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد و گفت: ۳۱ برنامه در ۷ حوزه در سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است که امیدواریم با همت نیروی انسانی متخصص این برنامه‌ها محقق شده و زمینه دستیابی به سازمانی پیشرو فراهم شود.

در ادامه این مراسم، دکتر عبدالکریم شادمهر رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور تاریخچه‌ای از موضوع پژوهش در سازمان سنجش آموزش کشور بیان کرد و با ارائه گزارشی از رویکرد نوین تحولی پژوهش در سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: نقطه مهم و مؤثر در کیفیت‌بخشی به نظام سنجش و پذیرش و ارزشیابی در نظام آموزشی، پژوهش و استفاده از فناوری است و لازمه هر اقدام تحولی پیوست پژوهشی است.

رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه با اشاره به انتشار فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناوری، گفت: تا آبان ماه سال جاری بیش از ۱۷۴ ایده حاوی راه‌حل‌های نوآورانه و کاربردی در راستای برنامه‌های تحولی ۴ ساله سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شده است.

در روز اول آیین گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان سنجش آموزش کشور دکتر محمدی روزبهانی با موضوع «عدالت آموزشی» و دکتر فراستخواه با موضوع «حکمرانی نظام سنجش و پذیرش دانشجو» سخنرانی کردند و مدیران پیشکسوت سازمان سنجش آموزش کشور مهندس سیدمهدی میرشمسی، دکتر طلایی، دکتر آقابابا و دکتر نقی زاده در مورد گذشته، حال و آینده این سازمان به تبادل نظر پرداختند.