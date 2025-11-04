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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

تمدید فراخوان اولویت‌های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور تا پایان آبان

تمدید فراخوان اولویت‌های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور تا پایان آبان

رئیس مرکز پژوهش، نوآوری و هوشمندسازی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم شادمهر با اعلام این خبر، گفت: سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس برنامه تحولی چهارساله، نیازهای پژوهشی و فناوری خود را در قالب فراخوان منتشر کرد و در این فراخوان از اساتید، صاحب‌نظران، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند برای ارائه ایده‌های کاربردی و نوآورانه دعوت شده است.

وی افزود: پژوهشگران مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها، مؤسسات، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی می‌توانند بر حسب محورهای پژوهشی اعلام شده ایده‌های اولیه خود را ارائه دهند و در صورت تأیید ایده اولیه از پژوهشگران برای تدوین طرح پژوهشی دعوت به عمل خواهد آمد.

رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات فراخوان منتشر شده، گفت: متن اطلاعیه فراخوان اولویت‌های پژوهشی، در درگاه مرکز پژوهش (www.craqe.ir) قابل دسترسی است و علاقه‌مندان مهلت دارند تا ایده‌های خود را به همراه شرح سوابق علمی تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به نشانی الکترونیک (Research@sanjesh.org) ارسال کنند و پس از بررسی از صاحبان ایده‌های حاوی راه‌حل‌های نوآورانه و کاربردی برای تدوین پیشنهادهای پژوهشی در قالب موردنظر دعوت به عمل می‌آید و در صورت تأیید در مراحل داوری و تصویب در شورای پژوهشی، قراردادهای پژوهشی با رعایت قوانین ضوابط و مقررات مربوط، منعقد خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برخی از محورهای پژوهشی در سامانه «نان» به نشانی (https://nan.ac) قابل دسترسی است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می‌توانند در قالب تدوین پایان‌نامه و رساله در انجام پژوهش‌ها مشارکت کنند.

شادمهر خاطر نشان کرد: ایده هایی که تاکنون دریافت شده، در دست بررسی و ارزیابی است و نتایج بررسی ها به زودی به صاحبان ایده ها اطلاع رسانی خواهد شد.

متن فراخوان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.

کد مطلب 6644935

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    نظرات

    • مهدی FR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا برای ظرفیت تکمیلی ارشد زودتر اقدام کنيد
    • مهدی FR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا برای ظرفیت تکمیلی ارشد زودتر اقدام کنيد

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