مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه مهارت بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزشکده پسران واحد استانی بوشهر عصر دوشنبه در آئین گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس در گلزار شهدای گمنام آموزشکده پسران دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر، اظهار کرد: امروز خون شهدا کشور را بیمه کرده است و همه ما این رشادت‌ها را در جنگ ۱۲ روزه نیز دیدیم. این شهدا جان خود را خالصانه اهدا کردند و با خون خود این انقلاب را آبیاری کردند.

احسان بهمیاری افزود: با یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، وظیفه خود می‌دانیم که در مسیر اهداف والای آنها گام برداریم و از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، جمعی از اساتید، کارکنان و ریاست آموزشکده پسران واحد استانی بوشهر با حضور در گلزار شهدای گمنام این آموزشکده، به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس پرداختند.

در این مراسم، گلزار شهدای گمنام غبارروبی و یاد شهدا گرامی داشته شد.