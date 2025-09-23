به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور طی گفتگویی در رادیو گفتگو در خصوص سفر رئیس جمهور به هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز تقارن آن با موضوع اسنپ بک برای کشورمان، اظهار کرد: سفر رئیس محترم‌جمهور به هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خیلی نسبت مستقیمی با موضوع اسنپ‌ بک ندارد و این یک تقارن زمانی تصادفی است؛ یعنی گره زدن این دو موضوع به یکدیگر شاید خیلی دقیق نباشد. این سفر اساساً حضور جمهوری اسلامی ایران در مجموعه سازمان ملل است که همیشه مهم بوده و به اقتضای زمان، منعکس‌کننده شرایط سیاسی و موضع‌گیری‌های بین‌المللی و جهانی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور می‌یابد و در حقیقت این سفر انعکاس‌دهنده مواضع ملت ایران برای جهانیان و افکار عمومی جهان خواهد بود. آقای رئیس‌جمهور در این اجلاس به تناسب اتفاقاتی که در یک سال گذشته در کشور ما افتاده، علی‌الخصوص تجاوز و تهاجم رژیم صهیونیستی که در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به کشورمان صورت گرفت، پیام مقاومت، ایستادگی و شهادت را در عین حال همراه با صلح‌طلبی مردم ایران به همه جهانیان، منتقل خواهد کرد.

طباطبایی بیان کرد: در حاشیه حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی ایشان که روز چهارشنبه خواهد بود، مذاکرات و ملاقات‌هایی با رؤسای کشورهای مختلف از اقصی نقاط جهان، کشورهای منطقه و کشورهایی که شاید به دلیل فاصله زمانی و تقویم کاری، امکان ملاقات‌های دوجانبه در طول سال فراهم نبوده است، انجام خواهد شد. این رایزنی‌های سازنده طی چند روز با رؤسای کشورهای مختلف صورت می‌گیرد.

مکرون با پزشکیان دیدار خواهد کرد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: در عین حال زمان بازگشت هیئت ایرانی از سازمان ملل در آمریکا به صورت تصادفی با مهلتی که برای بحث اسنپ بک تعیین شده است، تقارن دارد. از سویی در جهت دفاع از منافع ملت و مصالح کشور، صرف‌نظر از موضوع سازمان ملل، طی چند ماه گذشته تمام تلاش ارکان مختلف جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از منافع کشور انجام شده است، لذا آنچه تحت عنوان فعال شدن اسنپ بک در دست طراحی و اجرا و اعمال است اساساً مقوله‌ای غیرحقوقی بوده و از مناسبات عادلانه در نظام بین‌الملل تبعیت نمی‌کند و اشکالات جدی حقوقی دارد. با این حال، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود تلاش شده از اعمال زور غیرعادلانه جلوگیری شود و این روند در روزهای باقی‌مانده نیز ادامه خواهد داشت.

طباطبایی در پاسخ به پرسشی درباره ملاقات رئیس‌جمهور با سران کشورهای اروپایی و یا کشورهای عضو شانگهای و بریکس، گفت: در خصوص رؤسای کشورهای اروپایی، برخی از این کشورهای تروئیکای اروپایی اساساً در سطح سران حضور ندارند و ملاقات در این خصوص نخواهیم داشت اما رئیس جمهور مشخصاً با رئیس‌جمهور فرانسه که در سازمان ملل حضور خواهد داشت، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سوئیس، نروژ، کویت، پاکستان، عراق و ملاقات‌های دیگری که برنامه‌ریزی شده است که البته ممکن است برنامه این دیدارها مجدداً تغییر کند. همچنین، در خصوص اعضای شانگهای و مجامع مرتبط، مذاکرات سازنده و دیدارهای دوجانبه صورت می‌گیرد و طبیعتاً این روند در جهت استیفای حقوق ملت ایران ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مدت حضور رؤسای کشورها در آمریکا طولانی نیست و هدف اصلی، حضور در مجموعه سازمان ملل است؛ بنابراین از زمان موجود حداکثر استفاده خواهد شد. در سال گذشته حدود ۱۷ یا ۱۸ ملاقات انجام شد که بخش عمده آن با کشورهای اروپایی بود و امسال نیز نزدیک به همین تعداد ملاقات دوجانبه برنامه‌ریزی شده است. البته به دلیل فشردگی برنامه‌ها ممکن است تغییراتی در ترتیب ملاقات‌ها ایجاد شود و حتی بر تعداد دیدارها افزوده شود.

رئیس‌جمهور برای پیگیری سیاست‌های کلی نظام در سازمان ملل حضور می‌یابد

طباطبایی در رابطه با دیدار رئیس‌جمهور با مقام معظم رهبری پیش از سفر به نیویورک بیان کرد: سیاست‌های اساسی و کلی نظام در روابط خارجی توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و در آستانه سفر، دیداری صورت گرفت و آخرین مسائل تبیین شد. سفرهایی از این دست خصوصاً در مجمع عمومی سازمان ملل، کاملاً مأموریت‌محور است و رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام اجرایی و نماینده عالی نظام، برای پیگیری سیاست‌های کلی نظام در عرصه بین‌الملل در این اجلاس حضور می‌یابد.

وی در خصوص اینکه آیا رئیس‌جمهور در سخنرانی خود از تصاویر یا نمادهایی استفاده خواهند کرد، اظهار کرد: همه تلاش‌ها و اقدامات عوامل دخیل در این سفر بر این بوده است که رئیس‌جمهور به بهترین نحو ممکن به‌عنوان نماینده ملت بزرگ ایران در صحنه‌ای که همه جهانیان آن را مشاهده می‌کنند حضور یابد، لذا طراحی‌هایی صورت گرفته اما آنچه نهایی خواهد شد طی ۴۸ ساعت آینده مشخص می‌شود و ممکن است تغییراتی داشته باشد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور همچنین در مورد حضور اعضای کابینه در این سفر گفت: بر اساس ملاحظات رئیس‌جمهور و نیز توصیه‌های انجام‌شده، از اعضای کابینه تنها وزیر امور خارجه و دو یا سه نفر از اعضای هیئت دولت حضور خواهند داشت و تلاش شده ترکیب هیئت حداقلی باشد. این سفر مأموریتی مهم است و همه اعضای هیئت اجرایی نیازمند دعای خیر ملت هستند تا بتوانند به‌عنوان پیام‌آور ملت بزرگ ایران، نمایندگان شایسته‌ای در دفاع از حقوق بشر، آزادی و صلح جهانی باشند.