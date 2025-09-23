به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سالروز بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، «به عنوان روز دانش و نوروز دانش» و در دبستان دخترانه ایثار تهران گفت: شما دانش آموزان باید مهارت‌ها را یاد بگیرید و به کمک آن مهارت‌ها، به خانواده قوم و خویش، منطقه و کشور و آب و خاکتان در آینده، کمک کنید.

وی خطاب به دانش آموزان حاضر در آئین بازگشایی مدارس، افزود: شما اگر اراده کنید می‌توانید همه این کارها را انجام دهید و ما در دولت تمام تلاش خود را خواهیم کرد و همه بسترهای ممکن را برای شما عزیزان آماده می‌کنیم، تا شما دانش آموزان بتوانید خودتان را به آن جایگاهی که باید برسانید.

رئیس جمهور اظهار کرد: علم چیزی نیست که تمام شود و پایان پذیر نیست و شما می‌توانید هر لحظه چیز جدیدی یاد گرفته و کار و فکر و رفتار و یک عملکرد خوب را داشته باشید که به دیگران نیز کمک بکند.

پزشکیان بیان کرد: من امیدوارم شما عزیزان دانش‌آموز آن توانمندی‌هایی که خداوند در درون تک تک شما گذاشته است را شکوفا کنید زیرا که انسان از طلا هم با ارزش‌تر است. انسان‌هایی که اختراعات انجام می‌دهند مثلاً هواپیما می‌سازند، پزشک می‌شود و جان انسان‌ها را نجات می‌دهند، با طلا هم قابل مقایسه نیستند و ارزش این آدم‌ها از همه آنها بالاتر است، لذا شما می‌توانید از همه آن افراد بالاتر باشید، اما برای آن باید زحمت بکشید تا به آنجا برسید. پس در عین بازی‌های کودکانه تلاش کنید تا به آن نقطه برسید.

رئیس جمهور با اشاره به وظیفه خطیر معلمان در پرورش دانش آموزان، تاکید کرد: معلمین وظیفه خیلی سنگینی دارند تا بتوانند این مهارت و علم را به دانش آموزان آموزش داده و ایجاد کنند. از سویی ما هم در دولت تلاش خواهیم کرد که ان‌شاءالله دانش آموزان بتوانند به خوبی آموزش ببینند و به آن جایگاه‌هایی که دلشان می‌خواهد و مد نظرشان است، دست یابند. در این راه نیز از دانش آموزان می‌خواهم که ما را دعا کنند، ما هم در دولت کمک‌های لازم را خواهیم کرد تا دانش آموزان موفق شوند. در عین حال امیدوارم که خدا دانش آموزان عزیز ما را برای کشور، مردم و برای آینده ایران با عزت سربلندی حفظ کند.

شایان ذکر است، امروز اول مهر ۱۴۰۴ آئین بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با نام نوروز دانش، در سراسر کشور برگزار شد که در مهم‌ترین برنامه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور به همراه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با حضور در دبستان دخترانه «ایثار» در شهر تهران، و نیز با حضور جمعی از خیرین مدرسه ساز از منطقه پنج آموزش و پرورش تهران، ضمن سخنرانی با نواختن نمادین زنگ مدرسه شروع سال تحصیلی را اعلام کرد.