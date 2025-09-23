  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

اولین تصادف پاییز در محور سمنان-دامغان؛ ۳ اتباع عراقی مصدوم شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از انحراف سمند در محور سمنان به دامغان خبر داد و گفت: یک شهروند ایران و سه اتباع عراقی در این حادثه مصدوم شدند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح سه شنبه یکم مهرماه همزمان با نخستین روز پاییز یک سانحه رانندگی در محور سمنان-دامغان به وقوع پیوست، ابراز داشت: تصادف مربوط به انحراف سواری سمند در محور مذکور بوده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند، افزود: به سرعت عملیات رها سازی مصدومان انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم داشته است، ابراز داشت: سه نفر از این افراد اتباع خارجی کشور عراق بودند.

درخشان اضافه کرد: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا برای پیشگیری از این حوادث تلخ با سرعت مطمئنه، استراحت کافی و توجه به جلو تردد کنند.

