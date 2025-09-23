اولین تصادف پاییز در محور سمنان-دامغان؛ ۳ اتباع عراقی مصدوم شدند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح سه شنبه یکم مهرماه همزمان با نخستین روز پاییز یک سانحه رانندگی در محور سمنان-دامغان به وقوع پیوست، ابراز داشت: تصادف مربوط به انحراف سواری سمند در محور مذکور بوده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند، افزود: به سرعت عملیات رها سازی مصدومان انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم داشته است، ابراز داشت: سه نفر از این افراد اتباع خارجی کشور عراق بودند.

درخشان اضافه کرد: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا برای پیشگیری از این حوادث تلخ با سرعت مطمئنه، استراحت کافی و توجه به جلو تردد کنند.