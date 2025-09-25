حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه صبح پنجشنبه وقوع یک حادثه تصادف زنجیره‌ای کیلومتر ۷۳ محور میامی- سبزوار به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: در این حادثه اتوبوس، تریلی و پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند.

وی با بیان اینکه بلافاصله امدادگران پایگاه میاندشت به محل حادثه اعزام شدند، ابراز داشت: عملیات رها سازی مصدومان و اقدامات اولیه درمانی بر روی آنها به سرعت انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشته است، ابراز داشت: سه نفر از مصدومان اتباع کشور عراق بودند.

درخشان با بیان اینکه ۵۰ نفر حادثه دیدند، تصریح کرد: این افراد مسافران اتوبوس بودند که حال عمومی همگی آنها مساعد و مطلوب است.

وی افزود: در هوای ابری و بارندگی که شدت دید رانندگان کاهش می‌یابد بایست با سرعت کمتر و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کرد تا امکان کنترل خودرو فراهم شود.