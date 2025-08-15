  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

برخورد پژو پارس و سمند در محور دامغان به فولاد محله ۲ قربانی گرفت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد دو سواری پژو پارس و سمند در محور دامغان- فولاد محله خبر داد و گفت: حادثه، فوت در دم دونفر را به دنبال داشته است.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخورد دو سواری پژو پارس و سمند کیلومتر ۳۸ محور دامغان- فولاد محله به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله اکیپ امدادگران پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه طی این حادثه دو نفر در دم جان باختند، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آنها به مقامات انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه سه نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، ابراز داشت: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: پرهیز از شتاب و عجله، توجه به جلو و رعایت سرعت می‌توانست از این پیشامد تلخ و غیر قابل جبران پیشگیری کند.

وی افزود: از رانندگان در خواست داریم تا با رعایت مواد فوق سفر خوش و ایمن برای خود و همراهان فراهم کنند.

