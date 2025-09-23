چمران: وضعیت ترافیک در نخستین روز از سال تحصیلی جدید خوب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای شهر صبح امروز آغاز شد.
مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز اول مهر و بازگشایی مدارس، اظهار کرد: امیدواریم دانشآموزان برای کشور افتخارآفرین باشند.
وی با بیان اینکه گزارشی از بازدید میدانی یکی از اعضا از منطقه ۱۲ ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی آئیننامه داخلی سازمانها و شرکتها هم در دستور جلسه قرار گرفته است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ترافیک امروز، خاطرنشان کرد: امروز وضعیت خوب بود و امیدواریم شنبه هفته آینده هم وضعیت این چنین باشد. ما معمولاً اول مهر هم نگران ترافیک هستیم هم برای آلودگی آمادهایم. امیدواریم شرایط جوی به گونهای باشد که چندان مورد فشار نباشیم.
وی ادامه داد: شناورسازی ساعات اداری در این هفته در جریان است و برای مابقی آن باید دولت تصمیم بگیرد.
چمران با اشاره به وضعیت آموزش در کشور، یادآور شد: معلمان و اساتید در تربیت شاگردان خود نقش اثرگذاری دارند. حتی نحوه رفتار اساتید نیز الگوی دانشآموزان و دانشجویان است و اگر معلمان و اساتید خوبی داشته باشیم قطعاً بر تربیت افراد اثرگذار خواهد بود.
وی در مورد بهکارگیری بانوان به عنوان راهبران مترو هم گفت: راهبری مترو یک کار تخصصی است و باید شرایط مختلف را به صورت تخصصی بررسی کرد.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: با اینکه میدانستیم در تهران امکان خشکسالی هست و آب مورد نیاز از خارج از تهران تأمین میشود، کوتاهی شده است. امیدواریم سریعتر لایحه آن در شورا ارائه شود و بتوان از آن استفاده کرد.
